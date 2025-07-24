Fındık İşçilerini Taşıyan Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 9 Yaralı

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Giresun'un Tirebolu ilçesinde fındık işçilerini taşıyan bir kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

G.K. idaresindeki 61 AV 437 plakalı kamyonet, Arslancık köyünde seyir halindeyken fındık bahçesine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki yolculardan Orhan Tomak (68) olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü ile K.Y, Y.A, İ.K, E.K, O.K, S.K, Y.C. ve O.K. yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Tirebolu ve Görele'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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