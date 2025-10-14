Haberler

Fındık Hırsızlığı Zanlısı Tutuklandı

Fındık Hırsızlığı Zanlısı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ulubey ilçesinde bir evden 140 kilogram fındık çaldığı iddia edilen M.C.Ş. gözaltına alınarak tutuklandı. Jandarma, soruşturma kapsamında yaptığı operasyonda zanlıyı yakaladı.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde bir evden fındık çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve asayiş ekipleri, ilçede yaşayan S.Ş'nin evinden 140 kilogram fındık çalınmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Ekiplerin yaptığı incelemede, olayın şüphelisinin M.C.Ş. olduğu belirlendi.

Adresine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün ölümünde merak edilen nihai rapor açıklandı

Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu
Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Genç kızın videosuna tepki yağıyor: Terbiyesizliğin daniskası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.