Fındık Hırsızlığı Zanlısı Tutuklandı
Ordu'nun Ulubey ilçesinde bir evden 140 kilogram fındık çaldığı iddia edilen M.C.Ş. gözaltına alınarak tutuklandı. Jandarma, soruşturma kapsamında yaptığı operasyonda zanlıyı yakaladı.
Ordu'nun Ulubey ilçesinde bir evden fındık çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve asayiş ekipleri, ilçede yaşayan S.Ş'nin evinden 140 kilogram fındık çalınmasına ilişkin çalışma yürüttü.
Ekiplerin yaptığı incelemede, olayın şüphelisinin M.C.Ş. olduğu belirlendi.
Adresine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel