Haberler

Fındık Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da bahçelerden fındık çaldığı iddia edilen M.D. isimli şahıs, 1,5 ton fındık hırsızlığı nedeniyle tutuklandı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Ordu'da bahçelerden fındık çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kabadüz ilçesine bağlı Gürpınar ve Esenyurt mahalllerinde farklı tarihlerdeki 1,5 ton fındık hırsızlığına yönelik jandarma ekiplerinin çalışma başlattığı belirtilerek, "Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar sonucunda söz konusu fındık hırsızlıklarını M.D. (47) isimli şahsın yapmış olduğu tespit edilmiş olup, şahıs operasyon neticesinde yakalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı

390 şubesi var! Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyenin sosyal tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu

Belediyenin tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.