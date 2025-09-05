Fındık Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı

Ordu'da bahçelerden fındık çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kabadüz ilçesine bağlı Gürpınar ve Esenyurt mahalllerinde farklı tarihlerdeki 1,5 ton fındık hırsızlığına yönelik jandarma ekiplerinin çalışma başlattığı belirtilerek, "Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar sonucunda söz konusu fındık hırsızlıklarını M.D. (47) isimli şahsın yapmış olduğu tespit edilmiş olup, şahıs operasyon neticesinde yakalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı aktarıldı.