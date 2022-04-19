Fındık büyüklüğünde yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü - Haberler

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Fındık büyüklüğünde yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde fındık büyüklüğünde yağan dolu, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde fındık büyüklüğünde yağan dolu, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 20 dakika boyunca fındık büyüklüğünde yağan dolu, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

(Akif Doğan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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