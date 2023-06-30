Fındık büyüklüğünde dolu yağışı Sivas'ta görüntülendi

Sivas'ta bir köyde adeta bardaktan boşalırcasına dolu yağdı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fındık büyüklüğünde dolu yağışı böyle görüntülendi

SİVAS Sivas'ta bir köyde adeta bardaktan boşalırcasına dolu yağdı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta dün akşam saatlerinde yer yer etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Eğribucak köyünde etkili olan sağanak yağmur beraberinde dolu yağışını da getirdi. Adeta bardaktan boşalırcasına misket büyüklüğünde yağan dolu etrafı beyaza bürüdü. O anlar köylüler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.