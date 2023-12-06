Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, yollar beyaza büründü

Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, yollar 15 dakikada beyaza bürüdü

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, yolları beyaza bürüdü.

Alanya ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur kısa bir süre sonra yerini dolu yağışına bırakırken, yollar beyaza büründü. Vatandaşlar ise dolundan kurtulmak için iş yerlerine sığındı. Yoğun yağış sonucu adeta dolu seli yaşandı. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı kısa sürede etkisini yitirdi. 22 yıldır Antalya'da yaşadığını belirten bir vatandaş ise, ilk defa böyle bir dolu yağışını gördüğünü söyledi.