Haberler

Fındık Bahçesine Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil fındık bahçesine yuvarlandı. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde fındık bahçesine yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Süleyman K. idaresindeki 61 DP 797 plakalı otomobil, Kanuni Mahallesi'nde kontrolden çıkarak fındık bahçesine yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kiralık katil itirafı: Suikast tehdidiyle sarsıldım

Şok İtiraf: Beni öldürmek için kiralık katil tutuldu
İtalya Hande Erçel'i konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı

İtalya Hande Erçel'i konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.