Fındık Bahçesine Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil fındık bahçesine yuvarlandı. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
Süleyman K. idaresindeki 61 DP 797 plakalı otomobil, Kanuni Mahallesi'nde kontrolden çıkarak fındık bahçesine yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel