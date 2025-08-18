Fındık Bahçesinde Yorgun Mermi Isabet Eden Genç Yaralandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık toplarken sırtına yorgun mermi isabet eden 15 yaşındaki Onur H., hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen gencin durumu ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Fatsa ilçesi Kösebucağı Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte bahçede fındık toplayan Onur H., bir anda yere yığıldı. Sırtından kan geldiğini gören yakınları, Onur H.'yi Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sırtına yorgun mermi isabet ettiği iddia edilen Onur H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
