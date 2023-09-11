Fındık bahçesinde yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
SAMSUN'da fındık bahçesinde çalışan 2 kişi, bacaklarına isabet eden yorgun mermi ile yaralandı. İki yaralanın farklı mermilerle mi, yoksa aynı mermiyle mi vurulduğunu araştıran jandarma şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
SAMSUN'da fındık bahçesinde çalışan 2 kişi, bacaklarına isabet eden yorgun mermi ile yaralandı.
Canik ilçesi Gökçepınar Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde çalışan Y.T.'nin (13) sol, E.T.'nin (36) ise sağ bacağına, dün saat 15.00 sıralarında yorgun mermi isabet etti. 2 kişi, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 kişi, tedavileri sonrası taburcu edildi.
İki yaralanın farklı mermilerle mi, yoksa aynı mermiyle mi vurulduğunu araştıran jandarma şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.