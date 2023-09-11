Fındık bahçesinde yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

SAMSUN'da fındık bahçesinde çalışan 2 kişi, bacaklarına isabet eden yorgun mermi ile yaralandı. İki yaralanın farklı mermilerle mi, yoksa aynı mermiyle mi vurulduğunu araştıran jandarma şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.