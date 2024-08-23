Fındık bahçesinde patpat devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde fındık bahçesinde devrilen patpattaki Çiçek Toraman hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Taşlıgeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık bahçesinde ilerleyen Erol Toraman (62) yönetimindeki patpat olarak bilinen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada patpatın altında kalan Çiçek Toraman isimli kadın hayatını kaybederken, Erol Toraman, Hasan Toraman (57) ve Kıymet Toraman (51) ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Çiçek Toraman da inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.