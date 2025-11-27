Fındık Bahçesinde Ölü Bulunan Özkan Kır'ın Kimliği Belirlendi

ORDU'nun Altınordu ilçesinde Özkan Kır (56), fındık bahçesinde ölü bulundu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kirazlimanı Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde yaşandı. Bahçede yerde hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme ve araştırmada cesedin Özkan Kır'a ait olduğu tespit edildi. Kır'ın cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kır'ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak.