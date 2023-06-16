Fındık alım usulsüzlüğü operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen fındık alım usulsüzlüğü operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 13 Haziran'da düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kandıra Adliyesine sevk edilen 18 şüphelinin savcılıkça ifadeleri alındı.

Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki yıllarda fındık alımlarında usulsüzlük gerçekleştirildiği gerekçesiyle aralarında çiftçi, tüccar ve kurum çalışanlarının da bulunduğu şüpheliler hakkında "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "nitelikli hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Kocaeli, Eskişehir, Erzurum, Afyonkarahisar, Düzce ve Sakarya'da 13 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 21 zanlı gözaltına alınmış, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.