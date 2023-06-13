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Fındık alım usulsüzlüğü operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

Fındık alım usulsüzlüğü operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen fındık alım usulsüzlüğü operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçmiş yıllarda fındık alımlarında usulsüzlük gerçekleştirildiği gerekçesiyle aralarında çiftçi, tüccar ve kurum çalışanlarının da bulunduğu zanlılar hakkında 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'nitelikli hırsızlık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Kocaeli merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen fındık alım usulsüzlüğü operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçmiş yıllarda fındık alımlarında usulsüzlük gerçekleştirildiği gerekçesiyle aralarında çiftçi, tüccar ve kurum çalışanlarının da bulunduğu zanlılar hakkında "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "nitelikli hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Kocaeli merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Cumhuriyet Kocaeli Güncel Haberler

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