Fındık alım-satımında usulsüzlük iddiasıyla 20 kişi gözaltına alındı

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, fındık alım-satımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında çiftçi, tüccar ve kurum çalışanlarının da bulunduğu 20 şüpheli, 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Nitelikli hırsızlık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

satımında usulsüzlük yaptığı iddia edilen, aralarında çiftçi, tüccar ve kurum çalışanlarının da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı, fındık alım- satımlarında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından bugün Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında çiftçi, tüccar ve kurum çalışanlarının da bulunduğu 20 şüpheli, 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Nitelikli hırsızlık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla gözaltına alındı.Şüphelilerin, emniyetteki sorgusu sürüyor.