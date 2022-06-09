Fındığa alternatif yetiştirdiği meyve ve sebzeleri pazarda tüketiciyle buluşturuyor - Haberler

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan kadın çiftçi Gülten Acar, 2 dönüm bahçesinde fındığa alternatif olarak ürettiği meyve ve sebzeleri pazarda satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

İlçeye bağlı Çayağzı köyünde oturan evli ve 4 çocuk sahibi Acar, evinin önündeki 2 dönümlük bahçesinde biber, domates, çilek ve marul gibi ürünler yetiştirmeye başladı.

Fındığın yanında alternatif olarak ürettiği ürünleri pazarda satıp çocuklarını büyüten Acar, vaktinin çoğunu bahçe işleriyle uğraşarak geçiriyor.

Akçakoca'da "Pazarcı Gülten" olarak tanınan Acar, AA muhabirine, doğduğundan beri toprakla oynadığını anlattı.

Toprakla uğraşmayı çok sevdiğini ve merakla yaptığını dile getiren Acar, "Ana gelirimiz fındık olsa da burada her türlü sebze yetiştiriyorum. Bu alana biber, patlıcan, marul aklına ne gelirse ekiyorum." dedi.

"Verimli, güzel oldu mu sen de merak ediyorsun"

Acar, toprakla uğraşmanın çok güzel bir şey olduğunu ifade ederek, "Bir de verimli, güzel oldu mu sen de merak ediyorsun. Çilekleri, her bir şeyi üretiyoruz. Bunları cuma ve salı pazarlarında satıyorum. Eşimle beraber bu işlerle çok uğraşıyoruz. O da bana çok yardımcı olduğu için merak ediyor, yapıyoruz bu işi." diye konuştu.

Elde ettiği kazançlarla çocuklarını büyütüp okuttuğunu anlatan Acar, "Ürünler sayesinde hepsini okuttum. Bu işlerle birini polis, diğerini öğretmen yaptım, birine iş yeri açtık." ifadesini kullandı.

Gülten Acar, insanların arazileri olduğu halde üretmediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İnsanlar üretmiyor. Aslında şu ürünleri yapmaya ne var? Arazileri de var ama kimse hiçbir şey yapmıyor. Köyde yaşayıp bir marulu bile Akçakoca'ya gidip pazardan alıyorlar. Toprağa dokunamazsam hasta oluyorum ben. Toprak benim her şeyim. Toprakla oynamazsam içim rahat etmiyor."