Finansal teknoloji nedir ve Dubai neden sektörde öncü olmak istiyor?

Fintech genellikle işletmeler ve tüketiciler için geleneksel finans biçimlerini iyileştirmek ve otomatik hale getirmek için oluşturulan yazılım, teknoloji ve mobil uygulamaları tanımlıyor. Diğer bir deyişle, finans sektörü ile teknoloji sektörünü harmanlıyor.

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