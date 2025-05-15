Finansal Piyasalarda Dijitalleşme ve Yeni İş Fırsatları Semineri Düzenlendi

Finansal Piyasalarda Dijitalleşme ve Yeni İş Fırsatları Semineri Düzenlendi
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Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde, finansal piyasalardaki dijitalleşme ve kariyer fırsatları üzerine bir seminer gerçekleştirildi. Uzman konuşmacılar, katılımcılara finansal sektörün dönüşümü hakkında bilgi verdi.

Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda "Finansal Piyasalarda Dijitalleşme ve Yeni İş Fırsatları" başlıklı seminer gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Sönmezler'in yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Seminerde, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Eğitim Müdürü Dr. Gökhan Büyükşengür, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Saklama ve Altyapı Uygulama Geliştirme Direktörlüğü Baş Uzmanı Salim Kılıç, MKK İnsan Kaynakları Direktörü Fatih Gümüş ve TSPB Finansal Teknolojiler ve Dijital Dönüşüm Müdür Yardımcısı Azat Bolcal sunum yaptı.

Konuşmacılar, finansal piyasaların dönüşüm süreci, dijitalleşmenin sektöre etkileri, teknolojik yenilikler, kariyer planlama ve yeni iş fırsatları konularında katılımcılara bilgi verdi.

Seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
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