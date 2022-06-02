Finalissima'da şampiyon Arjantin - Haberler

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Finalissima'da şampiyon Arjantin

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Finalissima'da şampiyon Arjantin

Finalissima 2022'de Arjantin, İtalya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Finalissima 2022'de Arjantin, İtalya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

EURO 2020 şampiyonu İtalya ile Copa America şampiyonu Arjantin, Finalissima 2022'de karşı karşıya geldi. Arjantin, 28. dakikada Martinez, 45+1. dakikada Angel di Maria ve 90+4. dakikada Dybala golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

(İHA)

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