Final VIP Anadolu ve Final Fen Lisesi öğrencilerine Uluslararası Ontario Secondary School Diploması imkanı

ADANA Final okulları, lise öğrencilerine dünyanın ilk beş ve Kanada'nın dünya çapında tanınan tek uluslararası diploması olan OSSD ( Ontario Secondary School Diploma) vermek için hazırlanıyor. OSSD'ye sahip öğrenciler, yurt dışına üniversite okuyabilecek.

Dünyanın ilk beş ve Kanada'nın dünya çapında tanınan tek uluslararası diploması olan OSSD ( Ontario Secondary School Diploma) programı, Final VIP Anadolu ve Fen Lisesi'nde 2022-2023 eğitim öğretim yılında başlıyor. OSSD programı için düzenlenen basın toplantısına Final Eğitim Kurumları Koordinatörü Oğuzhan Ertem, Final VIP Lise Müdürü Sözer Ünal, Final VIP Dual Diploma Danışmanı Tayfun Eraslan katıldı.

ÇİFT DİPLOMA İMKANI

Final Eğitim Kurumları Koordinatörü Oğuzhan Ertem, programın Türk müfredatını uluslararası kabul gören Kanada Ontario ortaöğretim müfredatı ile birleştirildiğini söyledi. Ertem, "4 yıllık bu program kapsamında öğrencilerimize ihtiyaç duydukları tüm temel derslerle birlikte çeşitlendirilmiş müfredat, farklılaştırılmış eğitim, özel destek ve gelişmiş öğrenci takip sisteminin yanı sıra hem Final VIP Lise diploması hem de uluslararası geçerliliğe sahip Ontario (Kanada) lise diploması imkanı sunuyoruz" dedi.

YURTDIŞINDAKİ ÜNİVERSİTELERE KABUL

Final VIP Dual Diploma Danışmanı Tayfun Eraslan, OSSD hakkında sunum gerçekleştirdi. Eraslan, öğrencilerin OSSD programına başlayabilmeleri için en az B2 seviyesinde İngilizce bilmeleri gerektiğini söyleyerek, "Bu diplomaya sahip olan öğrencilerimiz yurtdışında en iyi üniversitelere yerleşme imkanı var. Aynı zamanda bu üniversitelere herhangi bir sınav olmadan yada hazırlık olmadan doğrudan başvurma hakkı kazanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel