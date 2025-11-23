Fina Tropikal Siklonu Avustralya'nın Kuzeyini Vurdu
Avustralya'nın kuzeyini etkileyen Fina Tropikal Siklonu, binlerce evi elektriksiz bıraktı. Özellikle Darwin kentinde ağaç devrilmeleri ve enerji kesintileri yaşandı. Yetkililer, can güvenliği için halkı uyardı.
Avustralya'nın kuzeyini vuran Fina Tropikal Siklonu, binlerce ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı.
ABC News'ün haberine göre, "şiddetli tropikal siklon" olarak kaydedilen Fina, Avustralya'nın kuzeyini vurdu.
Özellikle ülkenin kuzeyindeki Darwin kentinde etkili olan Fina Tropikal Siklonu nedeniyle devrilen ağaçlar, bölgedeki elektrik hatlarına zarar vererek geniş çaplı enerji kesintilerine yol açtı.
Yetkililer, 19 bin 500 ev ve iş yerinin son 24 saattir elektriksiz kaldığını, bölgeye enerjinin yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Ayrıca yetkililer, bölge sakinlerini hem elektrik hatlarından hem de devrilen ağaçlardan uzak durmaları konusunda uyardı.
Siklon nedeniyle yollara savrulan ağaç dalları, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Darwin Uluslararası Havalimanı, siklon nedeniyle kısa süreliğine kapatıldıktan sonra yeniden uçuşlara açıldı.