FİLYOS SAHİLİNDE ATLI BİRLİKLERLE DENETİM -- - Haberler

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FİLYOS SAHİLİNDE ATLI BİRLİKLERLE DENETİM --

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı tatil beldesi Filyos'ta jandarma ekipleri atlı birliklerle denetim yapıyor.

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ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı tatil beldesi Filyos'ta jandarma ekipleri atlı birliklerle denetim yapıyor. Turistler ve çocuklar atlı birliklere yoğun ilgi gösteriyor.

Yaz aylarında tatil bölgelerinde yoğunluğun artmasıyla motorlu araçların giremediği alanlarda huzur ve güveni sağlamak için Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığı'nda görevli atlı jandarmalar, geçici olarak Filyos'ta görevlendirildi. 'Hanedan' ve 'Dilşah'ın görev yaptığı 2 bakıcı ile 2 biniciden oluşan atlı jandarmalar, Filyos belde merkezinden sahile kadar motorlu taşıtların giremediği alanlarda denetim yaparken asayişi sağlama görevini de üstleniyor. Atlı jandarmalara aynı zamanda motorize jandarma ekipleri de eşlik ediyor. Filyos sahilinde denetime çıkan atlı jandarmalar denize girmeye gelenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Almanya'dan tatil için Filyos'a gelen Aslı Çiloğlu, atlı birliklerin bulunmasının güzel olduğunu söyleyerek, çocuklarıyla birlikte atları hem sevdi hem de besledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Nevşehir Çaycuma Filyos Güncel Haberler

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