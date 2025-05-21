Filo Otomobil Fuarı Kuveyt'te Kapılarını Açtı

HAVALLİ VİLAYETİ, 21 Mayıs (Xinhua) -- Ticari araçlar ve filo araçlarının sergilendiği Filo Otomobil Fuarı salı günü Kuveyt'in Havalli vilayetinde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Üç gün sürecek olan fuar, şirketlere ticari araç çözümleri, filo yönetim teknolojileri ve elektrikli mobilite alanındaki en son yenilikleri sergileme fırsatı sunuyor.