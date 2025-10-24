Haberler

Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri Adayları Açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Film-San Vakfı, 2. kez düzenleyeceği 'Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri' için adayları duyurdu. Ödül töreni 17 Kasım'da Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşecek.

Film-San Vakfı tarafından bu yıl 2. kez düzenlenen "Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri" adayları açıklandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Film-San Ödül Töreni", 17 Kasım'da Sultangazi Belediyesinin katkıları ile Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek.

Sunuculuğunu Film-San Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu ve Film-San Vakfı Kurucu-Şeref Üyesi Arzu Yetiş Kocatepe'nin üstleneceği gecede ödül alacak isimleri Murat Özen, Özlem Savaş, Sevinç Özer, Atılay Uluışık, Çira Gökdemir, İnanç Terzioğlu, Çağlan Övet, Mert Kocatepe ve Fulya Varbel'den oluşan jüri belirliyor.

Sinema ve dizi adayları belli oldu

Çok sayıda ödülün sahibini bulacağı gecede, "Leyla: Hayat... Aşk.. .Adalet...", "Eşref Rüya", "Uzak Şehir" ve "Kral Kaybederse" dizisinin senaristleri, "En İyi Dizi Senarist Adayları" kategorisinde yarışacak.

"En İyi Dizi Yönetmeni" adayları, "Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..." dizisiyle Hilal Saral, "Eşref Rüya" ile Uluç Bayraktar, "Uzak Şehir" ile Ahmet Katıksız, Emre Aybek ve Yıldız Aşanboğa, "Kral Kaybederse" ile de Durul Taylan, Yağmur Taylan ve Cem Toluay olarak belirlendi.

"En İyi Dizi Erkek Oyuncu" dalında Alperen Durmaz, Çağatay Ulusoy, Ozan Akbaba ve Halit Ergenç, "En İyi Kadın Oyuncu" adayları da Cemre Baysel, Demet Özdemir, Sinem Ünsal ve Merve Dizdar oldu.

"En İyi Dizi" kategorisinde de "Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...", "Eşref Rüya", "Uzak Şehir" ve "Kral Kaybederse" yer aldı.

Sinema dalında da "En İyi Sinema Senarist" ödülü için "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmi adına BKM yazı grubu, "Ayakçı" filmi adına Gökhan Yıkılkan ve Taha İkbal, "Mukadderat" adına Erdi Işık, "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" filmi adına Hayri Emrah Ertaş ile "Hain" filmi adına Berke Üzrek yarışıyor.

"En İyi Sinema Yönetmeni" ödülüne Yağız Alp Akaydın, Mustafa Kotan, Nadim Güç, Muhammed Tümer Sirkecioğlu veya Berke Üzrek aday seçildi.

Salih Bademci, Gökhan Yıkılkan, Osman Sonant, Mert Turak ve Erkan Petekkaya "En İyi Sinema Erkek Oyuncu", Birce Akalay, Öznur Serçeler, Nur Sürer, Pelin Karahan ve Meltem Beydilli "En İyi Sinema Kadın Oyuncu" kategorisindeki adaylar arasında yer aldı.

"En İyi Sinema Filmi" ödülü için ise "Bir Cumhuriyet Şarkısı, "Ayakçı", "Mukadderat", "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" ile "Hain" filmi belirlendi.

Toplam 29 dalda ödül verilecek. Sinema ve dizi kategorisinde ayrıca kurgu, müzik, görüntü yönetmenliği dallarında ödüller sahiplerini bulacak.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı

Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu TELE1 TV'ye kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Babasının öldürdüğü annesinin tabutunu taşıdı

Yaşı 25, yükü dünyadan ağır!
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Lamine Yamal'dan El Clasico öncesi Real Madrid'e olay yaratacak sözler

El Clasico öncesi ülkeyi karıştırdı
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Sır perdesi 64 yıl sonra aralandı! Ailesini ararken kendi mezarını buldu

Sır perdesi 34 yıl sonra kalktı! Ailesini ararken kendi mezarını buldu
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu! Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.