Film-San Vakfı tarafından bu yıl 2. kez düzenlenen "Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri" adayları açıklandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Film-San Ödül Töreni", 17 Kasım'da Sultangazi Belediyesinin katkıları ile Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek.

Sunuculuğunu Film-San Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu ve Film-San Vakfı Kurucu-Şeref Üyesi Arzu Yetiş Kocatepe'nin üstleneceği gecede ödül alacak isimleri Murat Özen, Özlem Savaş, Sevinç Özer, Atılay Uluışık, Çira Gökdemir, İnanç Terzioğlu, Çağlan Övet, Mert Kocatepe ve Fulya Varbel'den oluşan jüri belirliyor.

Sinema ve dizi adayları belli oldu

Çok sayıda ödülün sahibini bulacağı gecede, "Leyla: Hayat... Aşk.. .Adalet...", "Eşref Rüya", "Uzak Şehir" ve "Kral Kaybederse" dizisinin senaristleri, "En İyi Dizi Senarist Adayları" kategorisinde yarışacak.

"En İyi Dizi Yönetmeni" adayları, "Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..." dizisiyle Hilal Saral, "Eşref Rüya" ile Uluç Bayraktar, "Uzak Şehir" ile Ahmet Katıksız, Emre Aybek ve Yıldız Aşanboğa, "Kral Kaybederse" ile de Durul Taylan, Yağmur Taylan ve Cem Toluay olarak belirlendi.

"En İyi Dizi Erkek Oyuncu" dalında Alperen Durmaz, Çağatay Ulusoy, Ozan Akbaba ve Halit Ergenç, "En İyi Kadın Oyuncu" adayları da Cemre Baysel, Demet Özdemir, Sinem Ünsal ve Merve Dizdar oldu.

"En İyi Dizi" kategorisinde de "Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...", "Eşref Rüya", "Uzak Şehir" ve "Kral Kaybederse" yer aldı.

Sinema dalında da "En İyi Sinema Senarist" ödülü için "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmi adına BKM yazı grubu, "Ayakçı" filmi adına Gökhan Yıkılkan ve Taha İkbal, "Mukadderat" adına Erdi Işık, "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" filmi adına Hayri Emrah Ertaş ile "Hain" filmi adına Berke Üzrek yarışıyor.

"En İyi Sinema Yönetmeni" ödülüne Yağız Alp Akaydın, Mustafa Kotan, Nadim Güç, Muhammed Tümer Sirkecioğlu veya Berke Üzrek aday seçildi.

Salih Bademci, Gökhan Yıkılkan, Osman Sonant, Mert Turak ve Erkan Petekkaya "En İyi Sinema Erkek Oyuncu", Birce Akalay, Öznur Serçeler, Nur Sürer, Pelin Karahan ve Meltem Beydilli "En İyi Sinema Kadın Oyuncu" kategorisindeki adaylar arasında yer aldı.

"En İyi Sinema Filmi" ödülü için ise "Bir Cumhuriyet Şarkısı, "Ayakçı", "Mukadderat", "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" ile "Hain" filmi belirlendi.

Toplam 29 dalda ödül verilecek. Sinema ve dizi kategorisinde ayrıca kurgu, müzik, görüntü yönetmenliği dallarında ödüller sahiplerini bulacak.