Film gibi hırsızlık kamerada: Araca yol verip hırsızlığa devam ettiler

Kağıthane'de maskeli 3 zanlı, park halindeki aracın içindekileri arka camını kırıp malzemeleri çaldı

Hırsızlık esnasında sokağa giren araca yol veren zanlılar, geri gelip işlerine devam etti

İSTANBUL - Kağıthane'de araçla gelen maskeli 3 şahıs, park halindeki minibüsün arka camını kırarak içerideki malzemeleri almaya başladı. Olay sırasında sokağa giren bir araca da yol veren hırsızlar, geri gelip işlerine devam etti. Yaklaşık 100 bin liralık tesisat malzemeleri çalan hırsızlar, kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı hafif ticari bir araçla sokağa giren maskeli ve kapüşonlu 3 zanlı, bagajı tesisat malzemesi dolu olan aracı gözüne kestirdi. Hırsızlar ardından aracın arka camını kırarak malzemeleri çalmaya başladı. Bu sırada tek yön olan sokağa bir başka araç girdi. Panik yapmayan hırsızlar, soğukkanlı bir şekilde geldikleri araca binerek arkalarındaki otomobile yol verdi.

Otomobile yol verip hırsızlığa devam ettiler

Birkaç dakika sonra geri manevra yaparak gelen hırsızlar, işlerine kaldıkları yerden devam etti. Yaklaşık 4 dakikada 100 bin lira değerinde tesisat malzemesi çalan hırsızlar ardından kayıplara karıştı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayın ardından sabah saatlerinde aracına gelen sahibi gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Güvenlik kameralarını inceleyen araç sahibi, emniyete giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.