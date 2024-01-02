Filistinlilerin umudu 2024 yılında normal hayata dönmek

ÇEKİM TARİHİ: 31 Aralık 2023

1. Yerlerinden edilmiş Filistin vatandaşlarının çeşitli görüntüleri

Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları ve vahim insani koşullara maruz kalan Filistinliler 2024 yılında normal hayata dönme umuduna tutunuyor.

Dört çocuk annesi 26 yaşındaki Shaimaa al-Yazgi, uzun süredir devam eden İsrail hava saldırıları sırasında ölümden kıl payı kurtularak ailesiyle birlikte 11 kez taşınmak zorunda kalmış.

"Savaş yüzünden hayatımız tamamen değişti. Tuz, su, yiyecek ve diğer temel ihtiyaçlarımızı alabilmek için her gün uzun kuyruklarda beklemek zorundayız. Savaşta günler, aylar birbirine karıştı. Yeni yılın geldiğini fark ettiğimde çok şaşırdım."

El-Yazgi'nin çadırının yakınlarında bulunan 59 yaşındaki dokuz çocuk babası Muhammed Ebu Hamda da duygularını paylaştı.

"Savaştan önce çok mutluydum ve huzur içinde yaşıyordum. Fakat savaştan sonra hayatım alt üst oldu. Sürekli acı çekiyorum. Umarım savaş bir an önce biter çünkü bu çatışmada bizim hiçbir suçumuz yok. Biz masum insanlarız ve bu savaşın bir parçası değiliz."

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre 7 Ekim'den bu yana İsrail'in yoğun kuşatması ve bombardımanı altında olan Gazze'de yaklaşık 22.000 Filistinli öldürüldü.

Hamas'ın İsrail'de yaklaşık 1.200 kişinin ölümü ve 200'i aşkın kişinin rehin alınmasıyla sonuçlanan saldırısının ardından İsrail bölgeye yönelik saldırılarına başlamıştı.

Birleşmiş Milletler, saldırıların başlamasından bu yana Gazze'de toplam nüfusun yaklaşık yüzde 85'ine tekabül eden 1,9 milyon kişinin yerinden edildiğini tahmin ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.

(XHTV)