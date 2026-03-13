Haberler

Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailli, evinin önünde oynayan Filistinli kız çocuğunu aracıyla ezdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EL İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailli, evinin önünde oyun oynayan 6 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğunu aracıyla ezdi.

EL İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailli, evinin önünde oyun oynayan 6 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğunu aracıyla ezdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, El Halil kentinin güneyindeki Ummu'l Hayr köyünde İsrailli bir yerleşimcinin 6 yaşındaki bir çocuğu aracıyla ezdiği, başından yaralanan çocuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, yasa dışı Karmiel yerleşim biriminden gelen İsraillinin, 4x4 arazi aracıyla 6 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Suvvar el-Hezalin'i oyun oynadığı sırada aracıyla ezdikten sonra olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilerin evlerine ateş açtı

Haberde ayrıca silahlı bir grup İsraillinin, El Halil kentine bağlı Sair beldesinde Filistinlilerin evlerine saldırdığı belirtildi.

İsraillilerin, Filistinlilerin evlerine gerçek mermiyle ateş açtığı, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Olayın ardından İsrail askerlerinin, silahlı saldırganları korumak için bölgeye baskın düzenlediği, duruma tepki gösteren Filistinlilere ise göz yaşartıcı gazlarla müdahale ettiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne kapsamlı saldırılar başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda en az 1125'ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişinin yaralandığı ve 22 bin kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık

Rakip olacakları bir gelişme daha yaşandı!
Eray Yazgan Fenerbahçe'yi hedef aldı: Türkiye'de en son şikayet edecek kulüp onlar

Olay yaratacak iddia: Bence Türkiye'de Fenerbahçe...
Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku

Koşa koşa gittiği Beşiktaş'ta hayatının şokunu yaşadı
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın "Güle güle" dedi
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti

Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti