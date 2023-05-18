Filistinlilerin Çoğunluğu İsrail ile Barış Görüşmelerinde Çin'in Rolünü Destekliyor

RİYAD, 18 Mayıs (Xinhua) -- Yapılan güncel bir anket, Beijing'in İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkileri yeniden kurma müzakerelerinde başarılı bir şekilde arabuluculuk yapmasının ardından, Filistinlilerin yüzde 80 gibi ezici bir çoğunluğunun İsrail ile barış...

RİYAD, 18 Mayıs (Xinhua) -- Yapılan güncel bir anket, Beijing'in İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkileri yeniden kurma müzakerelerinde başarılı bir şekilde arabuluculuk yapmasının ardından, Filistinlilerin yüzde 80 gibi ezici bir çoğunluğunun İsrail ile barış müzakerelerinde Çin'in rolünü desteklediğini ortaya koydu.

Suudi Arabistan merkezli İngilizce yayın yapan gazete Arab News'in talebi üzerine YouGov tarafından Mayıs ayında yürütülen anketin katılımcıları Çin'i, İsrail ile arabuluculuk yapması için tercih edilebilir bir barış aracısı olarak Rusya ve Avrupa Birliği'nin ardından üçüncü sırada değerlendirdi. Anket sonuçları Arab News tarafından Pazar günü yayımlandı.

Ankete göre, Çin'e yüksek desteğin aksine, katılımcıların neredeyse yüzde 60'ı Filistin-İsrail müzakerelerine ABD'nin arabuluculuk yapmasına artık güvenmediklerini belirtti. Buna karşın ankete katılanların yüzde 86'sı ABD'nin İsrail üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu kabul ediyor.

Ankete katılanların bir kısmı ABD'nin İsrail-Filistin meselesindeki önyargılı duruşunun barış görüşmelerinin tekrar tekrar başarısız olmasına yol açtığına inanıyor.

Arab News'ün görüşüne yer verdiği analistler, Filistinlilerin ABD'yi hiçbir zaman tarafsız veya adil bir arabulucu olarak görmediğini ve ABD'nin bölgedeki nüfuzunun açıkça azaldığını söyledi.