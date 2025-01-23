Filistinlilerin Çadırları Yağmurla Sular Altında Kaldı

İsrail'in 15 ayı aşkın süredir uyguladığı soykırımla zorla yerlerinden edilen ve ateşkesle birlikte evlerine dönmeye hazırlanan Filistinlilerin çadırları, sağanak yağış nedeniyle su ve çamur içinde kaldı.

Gazze Şeridi'nin güneyi ve orta kesiminde dün gece ve sabah saatlerinde şiddetli yağmur etkili oldu.

Saldırılar sırasında evlerini geride bırakarak bu bölgelere gelen ve derme çatma çadırlarda hayatta kalmaya çalışan Filistinliler, ateşkesle birlikte Gazze'nin farklı bölgelerindeki evlerine dönüş hazırlığı içerisine girdi.

Ancak bölgede etkili olan sağanak yağış Filistinlilerin kaldığı çadırları geniş su birikintilerine dönüştürdü. Eski ve yırtık çadırları bulabildikleri battaniye ya da örtülerle yamamaya çalışan Filistinliler, yağmur karşısında aciz kaldı.

Şiddetli yağış sonrası çadırları çamurdan oluşan su birikintilerinin içinde kalan Filistinliler, bu durum karşısında hiçbir şey yapamadılar.

Bölgedeki sıkıntılar devam ediyor

Filistinli Mahmud Suvayrki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sadece 10 dakika içinde bölge tamamen sular altında kaldı, gölete dönüştü." dedi.

"Çocuklar gece boyunca uyuyamadı. Nevresim, battaniye, kıyafet gibi eşyalarımız sular altında kaldı." diyen Suvayrki, Gazze'nin kuzeyine geri dönmek için hazırlık yaptıklarını fakat şimdi geriye dönecek eşyalarının da kalmadığını aktardı.

Deyr Belah'ın kuzeyindeki bir çadırda 12 kişilik ailesiyle birlikte kalan Hac Salim Uveyni, "Sular her taraftan sardı, kıpırdayamadık." diye konuştu.

Sivil Savunma Müdürlüğüne ulaşmayı düşündüğünü ancak hareket edemedikleri için arayamadığını söyleyen Uveyni, "Çadır bizi ne yağmurdan ne de kışın soğuğundan koruyor. Ne yapacağımızı bilmez bir haldeyiz." ifadesini kullandı.

Nadya Asıyyu ise ailesinin kaldığı çadırın sabah erken saatlerde sular altında kaldığını aktardı.

Çocuklarıyla birlikte su içinde kaldığını, kendilerine yardım edecek kimsenin olmadığını ifade eden Asıyyu, şunları söyledi:

"Kıyafete, yatağa, yiyeceğe; temel gereksinimlere ihtiyaç duyuyoruz, eşim ve oğlum hasta, hiçbir şeyimiz yok ve koşullarımız çok ağır."

Yakın zamanda Gazze kentine dönmeyi umduğunu, belki şartların değişeceğini kaydeden Asıyyu, ateşkesten bu yana değişiklik olmadığını söyledi.

Asıyyu, "Yardımlar bize ulaşmadı. Gazze kentine dönmek istiyoruz ama orada da benzer sıkıntılar var. Ailemin evi tamamen yıkıldı. Bir çadırdan çıkıp diğerine geçeceğiz." ifadesini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı ve bu hafta başlayan ateşkese kadar sürdürdüğü soykırım, 2,3 milyon nüfusun bulunduğu Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon Filistinliyi göçe zorladı.

Evleri yıkılan Gazze halkının bir kısmı çadırlarda yaşam mücadelesi verdi. Ağır koşulların hüküm sürdüğü bölgelerdeki çadırlar, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yağmur ve çamur suları altında kaldı.

?İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

İsrail soykırımı sırasında çoğu kadın ve çocuk 158 bin Filistinli öldü ve yaralandı; 14 bin kişi kayboldu.