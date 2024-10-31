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Filistinlilere Yardım İçin Kermes Düzenlendi

Filistinlilere Yardım İçin Kermes Düzenlendi
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, İsrail'in saldırıları altında yaşayan Filistinliler yararına bir kermes düzenlendi. HAYRAT Vakfı tarafından organize edilen kermeste el emeği ürünler ve yiyecekler satıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, bir yılı aşkındır İsrail'in saldırıları altında yaşayan Filistinliler yararına kermes yapıldı.

HAYRAT Vakfı Çubuk Temsilciliğince Gazze Şeridi'ndeki halkın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Atatürk Parkı'nda açılan kermeste el emeği ürünler, yiyecekler, hediyelik eşya ve kırtasiye malzemeleri satıldı.

Vakfın ilçe sorumlusu Fevzi Kutsioğlu, Gazze ve mazlum coğrafyalara yardım ulaştırmaya devam ettiklerini belirterek, kermesten elde edilen gelirle bölgede sıcak yemek dağıtılacağını ifade etti.

Gönüllülerden Ferhat Öztürk de Gazze'de çocukların açlık ve hastalıklarla mücadele ettiğini, çaresizce yardım beklediklerini kaydetti.

Kermes 3 gün boyunca açık olacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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