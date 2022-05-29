Filistinlilere göre fanatik Yahudi yerleşimcilerin "bu yılki bayrak yürüyüşü diğerlerinden farklı" - Haberler

İşgal altındaki Doğu Kudüs sakini Filistinliler, fanatik Yahudi yerleşimcilerin, Kudüs'te bugün düzenledikleri provokatif bayrak yürüyüşünün diğer senelerdekinden farklı olduğunu, Filistinlilerin şiddet ve ayrımcılığa maruz kaldığını ifade etti.

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

Bugün gerçekleştirilen yürüyüşten önce sabah saatlerinden itibaren işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerginlik başladı.

İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin bugün Doğu Kudüs'te düzenleyeceği "bayrak yürüyüşü" öncesinde sabahın ilk saatlerinden itibaren, Eski Şehir bölgesi ve çevresindeki varlığını artırdı. Doğu Kudüs'ün yollarında çok sayıda kontrol noktası kuruldu.

Yürüyüşün yapılacağı alana giden yerleşimciler, çevredeki Filistinlilere saldırdı. Bazı yerleşimciler, Eski Şehir bölgesindeki esnafı darbetti ve Filistinlilere göz yaşartıcı gaz sıktı.

Bir yerleşimcinin de silahını çekerek Filistinlilere doğrulttuğu görüldü.

Aksa'da İsrail bayrağı açıldı

İsrail polisi, sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi ve içeridekilere müdahale etti.

Bir grup Filistinli de baskın sırasında Kıble Mescidi'ne sığındı. İsrail polisi, bazı gruplara kauçuk kaplı mermiyle müdahale ederken Kıble Mescidi'nin kapılarını da demir zincirlerle kapattı.

Filistinlilere karşı provokatif söylemi ve eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir de sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen yaklaşık 1000 fanatik Yahudi yerleşimcinin, Aksa'da İsrail bayrağı açması ve yere yatarak dini ritüellerini gerçekleştirmesi, Filistin sokağında büyük tepkiye neden oldu.

Bu yılki yürüyüş diğerlerinden farklı

AA muhabirine konuşan Kudüs sakini Filistinliler, her yıl gerçekleşen "bayrak yürüyüşünün" bu yıl farklı olduğunu, Filistinlilerin ayrımcılığa uğradığını anlattı.

Kudüs sakini Filistinli Usame Berham, Doğu Kudüs'ün işgalinin ve aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilerin provokatif "bayrak yürüyüşünün" her yıl adeta "bir baş ağrısı" olduğunu ancak bu yılın diğerlerinden farklı olduğunu belirtti.

Geçmişte Filistinlileri ırkçı eylemlerle öldüren fanatik Yahudi yerleşimcilerin bugün kutlama yapmasına müsaade edildiğini aktaran Berham, İsrail'de hükümetin yaşadığı birçok krizi Kudüs üzerinden çözmeye çalıştığını savundu.

Berham, "Kudüs, bu tür saldırılara karşı hazırlıklı, her zaman hazır bekliyor ve silahlarıyla sokaklarında bekleyen orduya karşı Filistin bayrağıyla direniyor." dedi.

Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin maddi yardıma ihtiyacı olmadığını vurgulayan Berham, "Filistinlilerin, Filistin davasının doğru anlaşılmasına ihtiyacı olduğunu" dile getirdi.

Berham, "Bizim mesajımız: Filistin davasını doğru anlayınız, bu sayede bizimle daha iyi dayanışma sergileyiniz." ifadelerini kullandı.

Yerleşimciler, kadınlara, çocuklara saldırdı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yaşayan Fevvaz Şarha, her yıl gerçekleşen provokatif "bayrak yürüyüşünün" bugün farklı olduğunu vurguladı.

Şarha, sabah saatlerinde aralarında aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir'in de yer aldığı fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini, içeride İsrail bayrağı açtığını ve bazı yerleşimcilerin yere yatarak dini ritüellerini yaptığını anlattı.

Aksa'da bulunan Filistinlilere ise İsrail polisinin güç kullanarak müdahale ettiğini bazı Filistinlileri gözaltına aldığını aktaran Şarha, "Eski Şehir içinde yerleşimciler, kadınlara, çocuklara, evlere, dükkanlara saldırdı, göz yaşartıcı gaz sıktı. Bu sırada da İsrail polisi onlara göz yumdu. Kendilerini savunmaya çalışan Filistinliler ise gözaltına alındı." dedi.

Şarha, şunları kaydetti:

"Filistinliler, Eski Şehir'de bulunan Doğu Kudüs'teki evlerine gidemiyor. Her tarafta kontrol noktaları, itiliyorlar, dövülüyorlar, engelleniyorlar. Yerleşimcilerse, İsrail polisinin denetiminde şimdi Şam Kapısı'na doğru yürüyecek ve Filistinli gençleri tahrik edecekler."