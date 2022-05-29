Aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler Filistinli esnafla çatıştı (2) - Haberler

Aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler Filistinli esnafla çatıştı (2)
AA - Enes Canlı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilerin Filistinli esnaf arasındaki çatışmadan detaylar KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenecek provokatif "bayrak yürüyüşü"ne gelen aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler, Eski Şehir bölgesindeki Filistinli esnafla çatıştı.
Aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilerin Filistinli esnaf arasındaki çatışmadan detaylar KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenecek provokatif "bayrak yürüyüşü"ne gelen aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler, Eski Şehir bölgesindeki Filistinli esnafla çatıştı.
AA / Enes Canlı - Güncel