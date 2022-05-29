Aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler Filistinli esnafla çatıştı (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler Filistinli esnafla çatıştı (2)

AA - Enes Canlı - Güncel
 - Güncelleme:

Aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilerin Filistinli esnaf arasındaki çatışmadan detaylar KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenecek provokatif "bayrak yürüyüşü"ne gelen aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler, Eski Şehir bölgesindeki Filistinli esnafla çatıştı.

Aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilerin Filistinli esnaf arasındaki çatışmadan detaylar KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenecek provokatif "bayrak yürüyüşü"ne gelen aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler, Eski Şehir bölgesindeki Filistinli esnafla çatıştı.

AA / Enes Canlı - Güncel

Doğu Kudüs Yahudi İşgal Esnaf Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title