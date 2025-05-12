'47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
Ana gündem PKK'nın fesih kararı! Kabine Erdoğan başkanlığında toplandı

Son haftaların en kritik Kabine'si başladı! Masanın ana gündemi belli

Mardin'de Hayırseverden Filistinlilere Destek

Mardin'de Hayırseverden Filistinlilere Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde bir kişi, kullandığı piyasa değeri yaklaşık 450 bin lira olan otomobilini Filistinliler için bağışladı.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde bir kişi, kullandığı piyasa değeri yaklaşık 450 bin lira olan otomobilini Filistinliler için bağışladı.

Mazıdağı ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen kişi, İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere destek olmak amacıyla, piyasa değeri yaklaşık 450 bin lira olan 2008 model otomobilini Umut Kervanı Vakfı'na bağışladı. Bağışlanan otomobilin satışından elde edilecek gelir, Filistinlilere destek için kullanılacak.

'ARACI ALACAK HAYIRSEVERLERİ BEKLİYORUZ'

Otomobili teslim olan Mardin Umut Kervanı Başkanı Abdulaziz Önen, aracın satışından elde edilecek gelirin Filistinlilere ulaştırılacağını belirterek, "Mazıdağı ilçesinden bir hayırseverimiz, tek olan aracını Gazze'ye başlamak üzere Mardin Umut Kervanı'na teslim etti. Rabbim hayrını kabul etsin, öbür dünyada kat kat karşılığını versin. Hakikaten bu durum bizi duygulandırdı. Daha önce bu hayırsever, Gazze için çokça infakta bulunmuştu. Bugün de arabasını bağışladı. İnşallah biz de bu aracı satacağız ve Gazze'ye ulaştıracağız. Vakfımız, şu anda Gazze'de günlük 3 bin kişiye yemek veriyor, çadır kent kuruyor. Bununla beraber Nasser Tıp Hastanesi'nin Diyaliz Merkezi'ni kuruyor. Fakat bu bağışlarının devam etmesi, hayırseverlerimizin bu konuda duyarlı olması, orada çok ihtiyaç olduğunu bilmelerini istiyoruz. Böyle hayırseverlerimiz gerçekten bizi duygulandırdı. Aracın fiyatı 450 bin değerindedir. Şu an piyasaya göre makul bir fiyattır. Aracı alacak hayırseverleri bekliyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

PKK'ya özerklik sözü verildi mi? DEM Partili Gergerlioğlu yanıtladı
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Erdoğan çok net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Gülden Karaböcek'ten yıllar sonra gelen ihanet açıklaması

Bomba itiraf! Eniştesiyle neden evlendiğini 50 sene sonra açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.