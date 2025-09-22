Filistinlilerden İki Farklı Ses: Tanıma Zafer, Ama Değişen Bir Şey Yok

İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerden bazıları, Filistin Devleti'nin çeşitli ülkeler tarafından tanınmasını "önemli bir adım ve zafer" olarak nitelendirirken bazıları da "gerçeklikte hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini" düşünüyor.

İsrail ordusunun Gazze kentini işgal etmek amacıyla saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından Filistinliler yürüyerek, at arabalarıyla veya bisikletlerle "işkence ve ölüm" diye niteledikleri zorunlu göçe maruz kalıyor.

Gazze'nin kuzeyinden güneyine kadar uzanan sahildeki Reşid Caddesi üzerinden güvenli bir yer arayışına çıkan Filistinliler, son dönemde çeşitli ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma adımının Gazze'deki soykırımın durdurulması yönünde ilerleme olmasını umuyor.

"Filistin davası için büyük bir zafer"

Cibaliya Mülteci Kampı'ndan yerinden edilen Salah Nassar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'i destekleyen İngiltere, Kanada ve Avustralya bugün bizi devlet olarak tanıdılar. Bu, Filistin davamız için büyük bir zaferdir." dedi.

Tüm ülkelerin Filistin'i tanımasını isteyen Nassar, "Bu bizi sevindiriyor ve Filistin'in gelecek nesiller için topraklarında varlığını sürdürmesini destekliyor." diye konuştu.

Son 2 yılda 7 kez yerinden edildiğini aktaran Nassar, "Birkaç ay önce Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel ez-Zater'den Gazze kentinde Şati Mülteci Kampı'na yerimizden edildik. Sonrasında bombardımana maruz kaldık ve yeniden güneye göç etmemiz gerekti." bilgisini paylaştı.

Nassar, göçe zorlandığı yolculuğu "insanlıkla hiç alakası olmayan acı ve ölüm yolculuğu" olduğuna dikkati çekerek, çaresizce, "Bu ilk değil ve son da olmayacak." dedi.

-"Geç kalınmış ama önemli bir adım"

Şucaiyye Mahallesi sakinlerinden 48 yaşındaki Gazi el-Hattab ise "Filistin devletinin tanınması, geç kalınmış önemli bir adımdır. Geç kalınmış olsa da biz bunu takdir ediyor ve teşekkür ediyoruz. Çünkü bu, bütün uluslararası teamül ve sözleşmelerin öngördüğü meşru bir haktır. Tüm ülkelerin Filistin devletini ve Filistin halkının haklarını tanımasını umuyoruz. Bu, bütün uluslararası anlaşmaların ortaya koyduğu meşru bir haktır." ifadelerini kullandı.

Hattab, "Bu adımın İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sona ermesine başlangıç olması ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına kavuşarak bağımsız devlet kurmasının" her Filistinlinin hayali olduğunu kaydetti.

Parasızlık nedeniyle kenti bir bisikletle terk etmek zorunda kaldığını, göçün maliyetinin 2 bin doları aştığını ve gelir kaynaklarının bulunmadığını vurgulayan Hattab, Şucaiyye'den, Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'ne sığındığını ancak bombardıman ve yıkım nedeniyle oradan da ayrılarak Gazze Şeridi'nin güneyine göçmek zorunda kaldığını söyledi.

"Hiçbir şeyi değiştirmeyecek"

Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'ndan gelen Ümmü Halid eş-Şanti, "İki yıldır bu savaştan dolayı acı çekiyoruz. Bu ne zamana kadar sürecek? Yanımızda duran ülkeler var ama durmayanlar da var." diye konuştu.

Şanti "Yaşadığımız sıkıntılara bakıldığında, halkımız tamamen yok oldu denebilir. Bizim bir geleceğimiz kalmadı ve bu karar bizim gerçekliğimizi hiçbir şekilde değiştirmeyecek." ifadesini kullandı.

Filistinli kadın ayrıca, "Arap ülkeleri Gazze'deki Filistinlilerin yanında durmuyor, Avrupa ülkelerinin tavırları ise göstermelik ve sonuçsuz." dedi.

İki yıldır devam eden saldırıların kendisine büyük acılar yaşattığını vurgulayan Şanti, Şati Mülteci Kampı'ndan ayrılmak zorunda kaldığında, başlarının üzerinde bombardıman sürerken adeta sürünerek çıktıklarını belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre, Gazze kentine saldırılarını yoğunlaştırdığı 11 Ağustos'tan 13 Eylül'e kadar kentteki 3 bin 600'den fazla binayı yıktı veya ağır hasarlı bıraktı. İsrail saldırılarında Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı 13 bin çadır da kullanılamaz hale geldi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.

Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 152'ye çıkmış oldu.

Birçok ülke de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamıştı.