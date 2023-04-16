Filistinliler Yüzlerce Yetim İçin İftarda Buluştu

NABLUS, 16 Nisan (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinde uluslararası bir yardım kuruluşu tarafından yaklaşık 1.600 yetim için verilen iftarda bir araya gelen insanlar, (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)