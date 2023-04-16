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Filistinliler Yüzlerce Yetim İçin İftarda Buluştu

Filistinliler Yüzlerce Yetim İçin İftarda Buluştu

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NABLUS, 16 Nisan (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinde uluslararası bir yardım kuruluşu tarafından yaklaşık 1.600 yetim için verilen iftarda bir araya gelen insanlar, (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

NABLUS, 16 Nisan (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinde uluslararası bir yardım kuruluşu tarafından yaklaşık 1.600 yetim için verilen iftarda bir araya gelen insanlar, (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Batı Şeria Güncel Haberler

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