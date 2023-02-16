Filistinliler Yeni İsrail Yasasını Irkçı Olduğu Gerekçesiyle Kınadı

RAMALLAH/GAZZE, 16 Şubat (Xinhua) -- Filistinliler Çarşamba günü, İsrail parlamentosu tarafından, Filistin yönetiminden para alan "İsrailli Arap saldırganların" vatandaşlıkları veya ikametlerinin iptal edilmesinin önünü açan yasa tasarısının onaylamasını kınadı.

RAMALLAH/GAZZE, 16 Şubat (Xinhua) -- Filistinliler Çarşamba günü, İsrail parlamentosu tarafından, Filistin yönetiminden para alan "İsrailli Arap saldırganların" vatandaşlıkları veya ikametlerinin iptal edilmesinin önünü açan yasa tasarısının onaylamasını kınadı.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, söz konusu yasaya ilişkin "ırkçılık uygulaması ve uluslararası hukuk ile insani hukukun apaçık ihlali" ifadesini kullandı.

İştiyye, "Yasa, yanına kar kaldığı sürece bu gibi ihlallerin daha da fazlasını yapabileceğine yönelik İsrail'e yanlış mesaj gönderen çifte standart politikasının doğal bir sonucu" dedi.

Bu arada, Filistin Kurtuluş Örgütü parlamentosu olan Filistin Ulusal Konseyi'nin Başkanı Rawhi Fattouh, yeni İsrail yasasının "tamamen reddedilerek kınandığını" söyledi.

Fattouh, "Yasanın sonuçlarının, Yahudi olmayanlara karşı daha fazla suç ve istismara yol açacağını ve bunun da her şekilde yasa uydurmaya çalışan İsrail hükümetinin kontrolden çıkmış ırkçılığının bir kanıtı olduğunu" ifade etti.

Gazze'deki İslami Direniş Hareketi de "Bu gibi ırkçı yasaların reddedilmesi ve en temel insan hakları standartlarını ciddi şekilde ihlal eden işgale karşı gerekli cezai tedbirlerin alınması" yönünde uluslararası eylem çağrısında bulundu.

Filistin saldırılarına karşı sert tavır alma sözü veren İsrail'in aşırı milliyetçi hükümetinin Başbakanı Binyamin Netanyahu, "teröre cevabın, ona sert şekilde tepki vermek olacağını" söyledi.

Filistin yönetimi, ihtiyaç sahibi aileler için sosyal yardım ödemeleri adı verilen aylıkları Filistinli mahkumlara sağlıyor. İsrail ise kendisine yönelik saldırıları dolaylı olarak desteklediği gerekçesiyle bu ödemeleri yıllardır engellemeye çalışıyor.