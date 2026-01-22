Haberler

İsrail vatandaşı Filistinliler, "suçun artması ve polisin müdahalesizliğini" protesto için greve gitti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail vatandaşı Filistinliler, artan suç oranlarının hayatlarını tehdit ettiğini öne sürerek, hükümetin bu konuda yetersiz kaldığını protesto etmek için bir günlük grev düzenledi. Grev, Arap nüfusun yoğun olduğu bölgelerde okullar ve işletmelerin kapanmasına neden oldu.

İsrail vatandaşı Filistinliler, suç oranlarındaki artışın Filistinlilerin hayatını kaybetmesine yol açtığını belirterek Arap nüfusun yoğun olduğu şehir ve kasabalarda "polisin suça karşı tepkisiz kalmasını" protesto amacıyla greve gitti.

Yüksek Arap Takip Komitesi ile Arap Yerel Yönetim Başkanları Komitesinin çağrısı üzerine gerçekleştirilen grev kapsamında, 1948'de işgal edilen topraklarda, Yeşil Hat içinde yer alan Filistin kent ve beldelerinde okullar, ticarethaneler ve kurumlar bir günlüğüne kapatıldı.

Arap Topluluklarını Takip Komisyonu Başkanı Cemal Zehalika, dün yaptığı açıklamada, greve bağlı kalınması ve "yaşam hakkını elde etme hedefiyle" düzenlenecek büyük gösteriye katılım için Sahnin kentine gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Yüzlerce Filistinli, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki ofisi önünde düzenledikleri gösteride, hükümetin Filistinlilere yönelik işlenen suçlarla mücadelede yetersiz kaldığını ifade etti.

İsrail gazetesi Maariv'e göre, İsrail'deki Filistin toplumuna yönelik şiddet eşi görülmemiş seviyelere ulaştı. Gazete, yılın başından bu yana 16 Filistinlinin öldürüldüğünü, bunlardan 12'sinin silahla vurularak hayatını kaybettiğini yazdı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 artışla 252 kişinin öldürüldüğünü aktardı.

Filistinliler, 10 milyondan fazla nüfusa sahip İsrail'de nüfusun yüzde 21'ini oluşturmalarına rağmen hükümetin kendilerine yönelik ayrımcılık ve ötekileştirme politikalarını sistematik biçimde uyguladığını dile getiriyor.

Kaynak: AA / Güncel
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz

Dünyanın gözünün çevrildiği toplantıda imzalar atıldı
Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi

Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı

Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Okan Buruk'un ayakkabıları olay oldu

Giydiği ayakkabılar tartışma konusu oldu
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor

Bayrak provokasyonu için MSB'den açıklama: Gereği yapılıyor
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım

Milyonların içine kurt düşüren paylaşım