Filistinliler, Nur Şems Mülteci Kampı'na Dönmek İçin Gösteri Düzenledi

İsrail'in aylar önce işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan zorla göç ettirdiği Filistinliler, evlerine dönmek için gösteri düzenledi.

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu onlarca Filistinli, Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı girişinde toplandı.

Aylar önce evlerinden zorla çıkarılan Filistinliler, "Evlerimize dönmek istiyoruz", "Kamp sadece bir mekan değil, o bizim hayatımız" ve "Dönüş haktır" yazılı pankartlar açtı, "Kampa geri döneceğiz" ve "Zorla göçe hayır" sloganları attı.

İsrail polisi ise Nur Şems Mülteci Kampı çevresinde çember oluşturarak Filistinlilerin kamptan içeri girmesine izin vermedi.

"Yıkılmış da olsa evlerimize dönmek istiyoruz"

Gösteriye katılan kadınlardan Henan Ebu Zehra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 aydır evlerinden uzakta olduklarını ve geri dönmeyi istediklerini söyledi.

Ebu Zehra "Evlerimiz yakıldı, yıkıldı. Çocuklarımız okulsuz kaldı. Evlerimize geri dönmek için burada toplandık. Yıkılmış da olsa evlerimize dönmek istiyoruz. Biz o evleri imar ederiz. Göç etmekten yorulduk." dedi.

30 yıldır Nur Şems'te yaşadıklarını ve buradan uzakta bir hayat düşünemediklerini dile getiren Ebu Zehra, 3 katlı evi yıkılmış olsa da geri dönmeyi istediğini vurguladı.

"Biz yeniden kampı imar edecek ve yaşanılabilir hale getireceğiz"

Bir diğer gösterici Nihaye el-Cündi, aylardır evlerine dönmeyi beklediklerini ancak geri dönüşün belirsiz bir hal aldığını ifade etti.

Kadınların göç sürecinden çok yorulduğunu ve acı çektiğini söyleyen Cündi, "Kamp, 1948'de yerinden edildiğimiz köylerimize dönene kadarki sürede bir ara istasyon konumundaydı. Biz yeniden kampı imar edecek ve yaşanılabilir hale getireceğiz." diye konuştu.

Cündi, özellikle kadınlar olarak seslerini duyurmak ve uluslararası camianın mülteci kampları konusunda üzerine düşeni yerine getirmesi için burada olduklarını söyledi.

İsrail, 21 Ocak 2025'ten bu yana, Batı Şeria'nın kuzeyinde saldırılarını sürdürüyor. Önce Cenin Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırılar, ardından Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına yöneldi ve yüzlerce evin yıkılmasına, 50 binden fazla Filistinlinin yerinden edilmesine yol açtı.

Saldırılar, binlerce konutun tahrip edilmesine ve kampların coğrafi ile demografik yapısının değiştirilmesine neden oldu. Yeni yollar açıldı ve çok sayıda ev sistematik olarak yıkıldı.