Filistinliler: Mavi Marmara saldırısı Gazze ile dayanışmayı artırdı

Filistinliler, İsrail'in 13 yıl önce Gazze Şeridi'ne insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının, bölgesel ve uluslararası anlamda Gazze ile dayanışmayı artırdığını belirtiyor. İsrail'in 31 Mayıs 2010'da düzenlediği ve 10 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının üzerinden 13 yıl geçti. Gazze'ye verilen desteği şükranla hatırlayan Filistinliler, bunun uluslararası ve bölgesel çerçevede oluşturduğu yankının, Filistin meselesine dikkati çektiğini, Gazze'ye yönelik dayanışmayı büyüttüğünü dile getiriyor.

Filistinliler, İsrail'in 13 yıl önce Gazze Şeridi'ne insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının, bölgesel ve uluslararası anlamda Gazze ile dayanışmayı artırdığını belirtiyor.

İsrail'in 31 Mayıs 2010'da düzenlediği ve 10 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının üzerinden 13 yıl geçti.

Gazze'ye verilen desteği şükranla hatırlayan Filistinliler, bunun uluslararası ve bölgesel çerçevede oluşturduğu yankının, Filistin meselesine dikkati çektiğini, Gazze'ye yönelik dayanışmayı büyüttüğünü dile getiriyor.

Filistin meselesini gündeme taşıdı

AA muhabirine konuşan Uluslararası Ablukayı Kırma Komitesi yetkilisi Enver Atallah, Mavi Marmara'nın, Türk ve Filistin halklarının birliğini temsil ettiğini söyledi.

Filistinlilerin, Türk hükümeti ve halkının verdiği desteği her zaman takdir ettiğini ifade eden Atallah, "Türk halkı Filistinlilere destek için öncülük ettiği Özgürlük Filosuyla abluka altındaki Gazze Şeridi'yle dayanışma ağını büyüttü. Bu gemi ayrıca Filistin meselesini gündeme taşıdı, Gazze'nin sesini tüm dünyaya duyurdu." dedi.

Mavi Marmara, Filistinlileri destekleyen en güçlü eylemlerden biriydi

Saldırının "dünyayı Gazze'de olup bitenler konusunda uyardığını ve dayanışma için çalışan aktivistlerin sayısında artışa yol açtığını" belirten Atallah, "gemide bulunan ve yolculuğu tamamlama konusunda ısrarcı olanlara" övgüde bulundu.

Atallah, Türklerin, dünyanın çeşitli yerlerinde zayıflara ve muhtaçlara yardım etmeye iten çok güzel insani yönleri olduğunu vurguladı.

Siyasi düşünür Ahmed Yusuf da Mavi Marmara'nın, Filistinlileri destekleyen en güçlü eylemlerden biri olduğunu ifade ederek, olayın Türk halkının tüm gücüyle Filistinlilerin yanında durduğunun da bir göstergesi olduğunu kaydetti.