Filistinliler, İsrail silahlarının gölgesinde zeytin hasadı yapmaya çalışıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, hem İsrail ordusunun hem de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının gölgesinde, topraklarıyla bağlarını temsil eden zeytin hasadını yapmaya çalışıyor.

Zeytin ağacı ve zeytin dalı dünya genelinde barışı temsil ediyor. Filistin milli hafızasında da zeytin ağacı, Filistinlilerin topraklarıyla atalarından gelen bağı sembolize ediyor. Filistin'den sinemacı, edebiyatçı, ressam ve diğer sanatçılar eserlerinde zeytin ağacına yer vererek bu milli sembolü yansıtıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da her yıl zeytin hasadı mevsimi ise Filistinlilerin, yaşadığı zorlukları bir kez daha gündeme getiriyor.

Filistinliler, tarım arazilerine ulaştıklarında ya İsrail askerleriyle karşılaşıyor ya da Filistin topraklarını gaspeden fanatik grupların saldırısına uğruyor. Filistinliler ve Yahudi yerleşimciler karşı karşıya geldiğinde, İsrail askerleri Filistinlilere karşı ses bombası, göz yaşartıcı gaz hatta gerçek mermiyle müdahale edebiliyor.

İsrail ve dünyanın farklı ülkelerinden dayanışma aktivistleri ise Filistinlileri gerek İsrail ordusu gerekse fanatik gruplara karşı korumak için zeytin hasadına katılıyor.

Uluslararası aktivistler, Filistinlilere destek verdiği için fanatik grupların saldırısına uğrayabiliyor ya da İsrail ordusu tarafından gözaltına alınıp sınır dışı ediliyor.

AA Filistin hasadını görüntüledi

AA ekibi, Ramallah'ın kırsalındaki Hirbet Ebu Fellah beldesinin zeytinliklerinde Filistinliler ile uluslararası dayanışma aktivistlerin zeytin hasadını görüntüledi.

Zırhlı araçlarıyla bölgeye yoğun biçimde konuşlanan İsrail askerleri, bölgede İsrail nezdinde de yasa dışı kabul edilen kaçak yerleşim yerinde yaşayan Yahudierin bölgeye ulaşmasını engelledi.

İsrail'in yanı sıra İngiltere, İtalya, İspanya gibi ülkelerden onlarca dayanışma aktivisti de Filistinlilerin zeytin hasadına katıldı. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bulundukları tepeden uçurdukları insansız hava aracıyla Filistinlilerin ve aktivistlerin bölgedeki hareketlerini takip ettiği dikkati çekti.

Zeytinliklerine geldiğinde onlarca zeytin ağacının gövdesinden kesildiğini gören Filistinliler, fanatik Yahudilerin bu ağaçları kestiğini ifade etti.

-"Zeytin benim evladım gibi"

Filistinli Raci Ayiş Hasan, AA muhabirine, "Gördüğünüz gibi buraya Yahudi yerleşimciler saldırdı, zeytin ağaçlarını söktü, kesti. Yerleşimcilerin ve işgalin engellemesine rağmen topraklarımıza geleceğiz." dedi.

Bölgeye ve zeytine bağlılığını dile getiren Hasan, "Zeytin benim için çocuğum gibi, aynı evladım gibi bakarım, sularım, ilgilenirim. Bu sayede onu büyütürüm. Evladımın eğitimini, üniversitesini tamamladığını, öğretmen- doktor olduğunu beklediğim gibi, onun meyve vermesini beklerim. Bu bizim, toprağa olan inancımızın göstergesi, kültür mirasımız. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçen mübarek bir ağaçtır." diye konuştu.

Yahudi yerleşimcilerin saldırıları karşısında herhangi bir yaptırım olmadığının altını çizen Hasan, fanatik grubun İsrail ordusuna hesap vermeden "acımasızca" geldiklerini söyledi.

-"Hem yerleşimci hem İsrail ordusunun devlet terörü"

Filistinli çiftçilerle dayanışma için zeytin hasadına katılan İsrailli aktivist Ronnie de "Filistinlilerin arazilerinde zeytin hasadı yapması giderek tehlikeli hale geldi. Yahudi yerleşimciler ve İsrail askerlerinin saldırısına uğruyorlar. Burada hem yerleşimcilerin hem de devletin İsrail ordusunun doğrudan uyguladığı bir devlet terörü var. Buraya gelip onların İsrail siyonist güçleri tarafından uğradığı muameleyi değiştirmeye uğraşıyoruz." şeklinde konuştu.

Aktivistlerin varlığına rağmen İsrail askerlerinin ve yerleşimcilerin saldırıların sürdüğünü vurgulayan Ronnie, bölgede bulunmalarının askerlerin saldırılarını bir nebze önlediğini dile getirdi.

İsrailli aktivist, "Filistin'e özgürlük, diyorum. Umarım Filistinliler özgür biçimde, topraklarına, bağımsız bir devlete kavuşabilir. Sadece buradakilerle sınırlı değil dünya genelinde bir Filistin diasporası da sürüldüğü topraklara gelemiyor." dedi.

-Fanatik gruplar, 1400 zeytin ağacını tahrip etti

İşgalin giderek ağırlaştığı Batı Şeria'da son yıllarda zeytin hasadı döneminde Filistinlilere yönelik saldırılarda ciddi artış gözleniyor.

Geçen yıl, zeytin hasadı döneminde Filistinlileri hedef alan 200'den fazla olay kaydedildi. Bunun 2023'e oranla neredeyse 2 katı olduğu belirtiliyor.

Filistinli kaynaklara göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin geçen ay düzenlediği 71 saldırı kayda alındı ve bu saldırılarda 1 kişi öldü, 99 kişi yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin geçen ayki saldırılarının yarısının hedefinde zeytin hasadı yapan Filistinliler vardı.

İsrail polisi ve askerince korunan fanatik İsrailliler, 1400 zeytin ağacı ile fidanını da söktü.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu 250'ye yakın yasa dışı yerleşim bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.