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Filistinliler, İsrail Saldırıları Nedeniyle Hayat Mücadelesi Veriyor

Filistinliler, İsrail Saldırıları Nedeniyle Hayat Mücadelesi Veriyor
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Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilen Filistinliler, aşırı kalabalık barınaklar, gıda ve su sıkıntılarıyla karşılaşırken eğitimden de mahrum kalıyorlar. Devam eden şiddet, yaşamlarını altüst etmiş durumda.

GAZZE, 18 Kasım, (Xinhua) -- İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen Filistinliler, büyük zorluklar karşısında yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze Şeridi'nde evlerini terk etmek zorunda kalan ve defalarca yerlerinden edilen Filistinliler, aşırı kalabalık barınaklar, gıda, su ve kısıtlı tıbbi bakım erişimi gibi zorluklarla karşı karşıya. Çocuklar eğitimden mahrum kalırken, aileler derin kayıplar, istikrarsızlık ve belirsizlikle mücadele ediyor.

Devam eden şiddet ve hareket özgürlüğünün kısıtlanması nedeniyle hayatları altüst olan Filistinliler, hayatta kalmak için büyük bir mücadele veriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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