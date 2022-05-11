Filistinliler, İsrail'in öldürdüğü Aljazeera muhabirinin Kudüs'teki evine Filistin bayrakları astı (2)

Filistinliler, İsrail askerlerinin bu sabah gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü Aljazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evine Filistin bayrakları astı.

Ebu Akile'nin (51) işgal altındaki Batı Şeria'da görevini yaptığı sırada İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesinin ardından, Filistinli gazetecinin Doğu Kudüs'teki evinde taziye merasimi düzenlendi.

Filistinli gazetecinin yakınları, meslektaşları ve Filistinli siyasiyeler Ebu Akile ailesine taziyelerini sunmak için Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina semtindeki evinin önünde toplandı.

Burada bazı Filistinliler, İsrail güçlerince yasak sayılmasına rağmen evin önündeki duvar ve direklere Filistin bayrakları astı.

Evin önünde ayrıca deneyimli gazeteci Ebu Akile'nin konuşmalarından kayıtlar ve Filistin direnişini anlatan marşlar çalındı.

İşgal güçleri Filistin bayrağına izin vermiyor

İsrail'e göre, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'te Filistin bayrağı açmak yasak.

Doğu Kudüs'te düzenlenen gösteri ve etkinliklerde Filistin bayrağı açan halka İsrail polisi kadın, çocuk veya yaşlı demeden saldırıyor. Öz yurtlarında Filistin bayrağı açmanın "bedel ödemek" anlamına geldiğini bilen Filistinliler ise pes etmiyor.

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te düzenlenen gösterilerde Filistin bayrağı açan halka ses bombaları, göz yaşartıcı gaz ve atlı birlikleriyle müdahale ediyor.

Tamamen barışçıl olan bu gösterilerde Filistin bayrağını görünce kadın, çocuk veya yaşlı demeden saldıran İsrail polisi, halkın elinden bayrakları zorla alarak el koyuyor ve karakola götürüyor.

Şehrin sokaklarında bulunan direklere asılan Filistin bayrakları da polis tarafından toplanıyor.

Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından ağır yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Sumudi'nin durumunun stabil olduğu bildirilmişti.

Aljazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.

1971 Kudüs doğumlu Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.