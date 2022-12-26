Filistinliler, İsrail'in Cenazelerini İade Etmesi İçin Gösteri Düzenledi

RAMALLAH, 26 Aralık (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Pazar günü onlarca Filistinli, İsrail askerleri tarafından çatışmalarda öldürülen Filistinlilerin cenazelerinin iadesini talep ederek, gece nöbetine katıldı.

RAMALLAH, 26 Aralık (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Pazar günü onlarca Filistinli, İsrail askerleri tarafından çatışmalarda öldürülen Filistinlilerin cenazelerinin iadesini talep ederek, gece nöbetine katıldı.

İsrail'in yıllardır sakladığı Filistinlilerin cenazelerini geri getirmek için yapılan protestoyu Filistin Ulusal Kampanyası organize etti. Filistin bayrakları ve ölenlerin resimleriyle protestoya katılanlar, "Çocuklarımızı istiyoruz" sloganları attı.

Öldürülenlerin aileleri bir açıklama yaparak, uluslararası örgütleri ve insan hakları örgütlerini İsrail makamlarına cenazeleri teslim etmesi için baskı yapmaya çağırdıklarını söyledi.

Cenazelerin soğutmalı morg dolaplarında ve sözde "rakam mezarlığında" tutulduğu belirtilen açıklamada, cenazeler teslim edilene kadar ailelerin faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

İsrail şu anda 2015'ten beri İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini veya gerçekleştirmeye teşebbüs ettiğini söylediği 100'den fazla Filistinlinin cenazesini elinde tutuyor ve cenazeleri ailelerine iade etmeyi reddediyor.