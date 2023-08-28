Filistinliler İsrail'in alıkoyduğu cenazelerini istiyor

İsrail tarafından alıkonulan cenazelerin teslim edilmesini isteyen Filistinliler, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gösteri düzenledi.

Her yıl 27 Ağustos'ta düzenlenen "Filistinlilerin Cenazelerini Geri Alma Günü" etkinlikleri kapsamında Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde toplanan eylemciler, "Şehitlerin cenazelerini teslim almak, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan bir haktır", "Şehit cenazelerinin alıkonulması İsrail vahşetinin bir göstergesi" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteride, Filistin Ulusal ve İslami Güçler Koalisyonuna bağlı Esirler Komitesi adına bir konuşma yapan Muhca El- Kudüs Kurumu Sözcüsü Tamir ez-Zeanin, cenazeleri alıkoyma meselesinin, "İsrail'in, organları çalmak ve üzerlerinde tıbbi deneyler yapmak için geçmişte ve halihazırda uyguladığı sistematik bir yöntem olduğunu" söyledi.

İsrailli bir kadın doktorun "Ölü Cesetler" isimli kitabında bu yapılanları anlattığını aktaran Zeanin, öldürülen Filistinlilere ait cenazelerin alıkonulmasının, uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu vurguladı.

Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Girişimi tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in elinde geçen yıl bu tarihte (27 Ağustos) 103 naaşın olduğu, bugün ise morglarda 142, Rakamlar Mezarlığı'nda da 256 naaşın bulunduğu" ifade edilmişti.

Açıklamada, morglarda alıkonulan naaşlar arasında hapishanelerde işkence ya da tıbbi ihmal sonucu vefat eden 11 tutuklunun yanı sıra 14 çocuk ve 1 kadının, Rakamlar Mezarlığı'nda da 4 kadınının olduğu bilgisine yer verilmişti.

İsrail yönetimi, öldürdükten sonra alıkoyduğu Filistinlilerin naaşını "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca rakamların bulunduğu mezarlara defnediyor. Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Girişimi'ne göre İsrail tarafından 1967 yılından bu yana çeşitli şekillerde şehit edilen 256 Filistinlinin naaşı Rakamlar Mezarlığı'nda tutuluyor.