Filistinliler, İsrail'in alıkoyduğu cenazelerin iadesi talebiyle gösteri düzenledi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinliler, İsrail güçleri tarafından öldürüldükten sonra alıkonulan cenazelerin teslim edilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinliler, İsrail güçleri tarafından öldürüldükten sonra alıkonulan cenazelerin teslim edilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Filistin Ulusal ve İslami Güçler Koalisyonuna bağlı Esirler Komitesi tarafından "Onlar Rakam Değil" sloganıyla düzenlenen gösteride Filistinliler, yakınlarının naaşlarının kendilerine iadesini talep etti.

Gazze'deki İttisalat Kavşağı'ndan Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önüne kadar yürüyen göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra naaşları alıkonan yakınlarına ait resimler ile sembolik tabutlar taşıdı.

"Bu bir insanlık sorunu"

Filistin Esirler Bakan Vekili Bahaaddin el-Medhun, burada yaptığı konuşmada, "İsrail'in esir aldığı şehitlerin cenazeleri, uluslararası kurumların korumayı başaramadığı bir insanlık sorunudur." dedi.

İsrail'in alıkoyduğu cenazelerin teslimi için "daha fazla mücadele edilmesi" gerektiğini vurgulayan Medhun, bu konunun gündeme gelmesi için daha çok eylem yapılmasını istedi.

Medhun, uluslararası kuruluşlardan ve insan hakları örgütlerinden "İsrail'in uluslararası hukuka saygı göstermeye zorlanmasını ve şehitlerin cenazelerinin tesliminin sağlanmasını" talep etti.

İsrail'in cenazelerini alıkoyduğu Filistinliler

İsrail yönetimi, öldürdükten sonra alıkoyduğu Filistinlilerin naaşını "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca rakamların bulunduğu mezarlara defnediyor. Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Girişimi'ne göre İsrail tarafından 1967 yılından bu yana çeşitli şekillerde öldürülen 256 Filistinlinin naaşı Rakamlar Mezarlığı'nda tutuluyor.

Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Girişimi tarafından 27 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in elinde geçen yıl 27 Ağustos'ta 103 naaşın olduğu, halihazırda ise morglarda 142, Rakamlar Mezarlığı'nda da 256 naaşın bulunduğu" ifade edilmişti.