Filistinliler, İsrail Hava Saldırısının Ardından Enkazlarda Sağ Kalanları Arıyor
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GAZZE, 16 Ekim 2023 (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail'in hava saldırılarının ardından yıkılan binaların enkazında hayatta kalan kişiler olup olmadığını kontrol eden insanlar, 16 Ekim 2023. İsrail ve Filistin arasında devam eden çatışmalarda yaklaşık 4.
GAZZE, 16 Ekim 2023 (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail'in hava saldırılarının ardından yıkılan binaların enkazında hayatta kalan kişiler olup olmadığını kontrol eden insanlar, 16 Ekim 2023.
İsrail ve Filistin arasında devam eden çatışmalarda yaklaşık 4.000 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel