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Filistinliler, İsrail Hava Saldırısının Ardından Enkazlarda Sağ Kalanları Arıyor

GAZZE, 16 Ekim 2023 (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail'in hava saldırılarının ardından yıkılan binaların enkazında hayatta kalan kişiler olup olmadığını kontrol eden insanlar, 16 Ekim 2023. İsrail ve Filistin arasında devam eden çatışmalarda yaklaşık 4.