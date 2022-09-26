Filistinliler, İsrail'den kanser hastası Ebu Hamid'i serbest bırakmasını istiyor

İsrail hapishanesinde bulunan son evredeki kanser hastası Filistinli tutuklu Nasır Ebu Hamid'in serbest bırakılması için Gazze Şeridi'nde gösteri düzenlendi.

Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesine bağlı Esirler Birliğinin çağrısıyla Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) önünde düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı.

Ebu Hamid'in fotoğraflarını taşıyan göstericiler, kanser hastası Filistinli tutuklunun bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi Koordinatörü Zeki Debabiş, burada yaptığı konuşmada, "Ebu Hamid'in sağlık durumu kritik ve her an şehit olabilir." ifadelerini kullandı.

İsrail, Filistinli tutukluların haklarını görmezden geliyor

Ebu Hamid'in zor sağlık koşullarından muzdarip onlarca Filistinli tutukludan biri olduğunu söyleyen Debabiş, bugüne kadar İsrail hapishanelerinde tıbbi ihmal nedeniyle çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

"İsrail, mahkumların cezaevlerindeki haklarını garanti altına alan tüm uluslararası anlaşmaları görmezden geliyor." diyen Debabiş, Birleşmiş Milletlere, Arap dünyasından ve Avrupa'dan uluslararası kurumlara "Ebu Hamid'in ve İsrail hapishanelerdeki tutukluların durumuyla ilgili mektup gönderdiğini" aktardı.

Filistin Esirler Cemiyetinden 10 Eylül'de yapılan açıklamada, son evre akciğer kanseri olan tutuklu Nasır Ebu Hamid'in (50) durumunun kritik olduğu belirtilmişti.

Ebu Hamid'in "son günlerinde serbest bırakılmasının" tavsiye edildiği bir rapor bulunmasına rağmen hala serbest bırakılmadığına işaret edilen açıklamada, İsrail Hapishaneleri İdaresi "hasta mahkumların hastaneye sevkini ve tıbbi muayenesini kasten ertelemekle" suçlanmıştı.

Esirler Cemiyeti, 1967'den bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden 231 Filistinliden 73'ünün ölüm nedeninin "tıbbi ihmal" olduğunu belirtmişti.