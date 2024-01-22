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Filistinliler, Han Yunus'ta elleriyle mezar kazıyor İsrail, sivillerin sığındığı okulları vurdu: 40 ölü

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İsrail ordusunun, Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı okul ve üniversiteleri bombalaması sonucu en az 40 sivilin öldüğü belirtildi. Filistinliler cenazeleri defnetmek için hastane bahçesine elleriyle mezar yeri kazmaya başladı.

- Filistinliler, Han Yunus'ta elleriyle mezar kazıyor

İsrail, sivillerin sığındığı okulları vurdu: 40 ölü

GAZZE - İsrail ordusunun, Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı okul ve üniversiteleri bombalaması sonucu en az 40 sivilin öldüğü belirtildi. Filistinliler cenazeleri defnetmek için hastane bahçesine elleriyle mezar yeri kazmaya başladı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde katliamlarını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde yerinden edilmiş 30 binden fazla sivilin kaldığı El Aksa Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ile 3 farklı okulu bombaladı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 5 barınma noktasını hedef alması sonucu en az 40 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralılar, ambulanslar ve sivillere ait araçlarla hastanelere ulaştırıldı.

Toplu mezarlar kazılıyor

Yetkililer, İsrail'in saldırılarında ölen sivillerin cansız bedenlerinin Nasır Hastanesi'ne getirildiğini açıkladı. İsrail tanklarının hastane çevresini kuşatması nedeniyle mezarlıklara ulaşamayan Filistinliler, hastane bahçesine toplu mezar kazmaya başladı. Filistinlilerin bir kısmı elleriyle mezar yeri açarken, bir kısmı da kürekle mezar kazdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Han Yunus kentinin batısında "korkunç suçlar" işlediğini ifade ederek, "Bombalanan noktalarda ve yollarda onlarca ölü ve yaralı var. İşgalci İsrail, ambulansların ölü ve yaralıları almasına engel oluyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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