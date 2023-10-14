Filistinliler Gazze Şeridi'nin Güneyine Gidiyor
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GAZZE, 14 Ekim (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyinde evlerini terk eden Filistinliler, 13 Ekim 2023. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Cuma günü Gazze sakinlerine, İsrail'in olası bir kara saldırısı öncesinde Gazze Şeridi'nin güney bölgesine gitmeleri talimatını verdi.
GAZZE, 14 Ekim (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyinde evlerini terk eden Filistinliler, 13 Ekim 2023.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Cuma günü Gazze sakinlerine, İsrail'in olası bir kara saldırısı öncesinde Gazze Şeridi'nin güney bölgesine gitmeleri talimatını verdi. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel