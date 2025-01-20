Filistinliler, Gazze Şeridi'nde Ateşkesten Sonra Refah Kentine Dönmeye Başladı
İsrail-Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından, Filistinliler 19 Ocak itibarıyla Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine dönmeye başladı. Anlaşma, 15 aydan fazla süren çatışmaların ardından yürürlüğe girdi.
GAZZE, 20 Ocak (Xinhua) -- Filistinliler, 19 Ocak itibarıyla Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentine dönmeye başladı. İsrail-Hamas arasındaki ateşkes anlaşması, 15 aydan fazla süren ölümcül saldırıların ardından pazar günü Gazze'de yürürlüğe girdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel