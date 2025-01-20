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Filistinliler, Gazze Şeridi'nde Ateşkesten Sonra Refah Kentine Dönmeye Başladı

Filistinliler, Gazze Şeridi'nde Ateşkesten Sonra Refah Kentine Dönmeye Başladı
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İsrail-Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından, Filistinliler 19 Ocak itibarıyla Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine dönmeye başladı. Anlaşma, 15 aydan fazla süren çatışmaların ardından yürürlüğe girdi.

GAZZE, 20 Ocak (Xinhua) -- Filistinliler, 19 Ocak itibarıyla Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentine dönmeye başladı. İsrail-Hamas arasındaki ateşkes anlaşması, 15 aydan fazla süren ölümcül saldırıların ardından pazar günü Gazze'de yürürlüğe girdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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