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Filistinliler, Gazze'de Plastik Eşyaları Eretiyor

Filistinliler, Gazze'de Plastik Eşyaları Eretiyor
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Gazze'de bir grup Filistinli, İsrail ablukası nedeniyle yaşanan yakıt açığını aşmak için çöpe atılmış plastik eşyaları parçalayarak metal kaplarda eritiyor.

GAZZE, 8 Mayıs (Xinhua) -- Bir grup Filistinli, Gazze kentinin batısında yıkıntılar arasına kurdukları derme çatma bir düzeneği kullanarak çöpe atılmış çeşitli plastik eşyaları parçalayıp büyük metal kaplarda eritiyor. Filistinliler, İsrail'in iki ayı aşkın süredir devam eden ablukasının yol açtığı yakıt açığıyla bu şekilde baş etmeye çalışıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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