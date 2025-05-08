Filistinliler, Gazze'de Plastik Eşyaları Eretiyor

GAZZE, 8 Mayıs (Xinhua) -- Bir grup Filistinli, Gazze kentinin batısında yıkıntılar arasına kurdukları derme çatma bir düzeneği kullanarak çöpe atılmış çeşitli plastik eşyaları parçalayıp büyük metal kaplarda eritiyor. Filistinliler, İsrail'in iki ayı aşkın süredir devam eden ablukasının yol açtığı yakıt açığıyla bu şekilde baş etmeye çalışıyor.